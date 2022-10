Profesionální hasič a psovod z PS Ústí nad Orlici se společně s polskými kolegy účastnil v bývalé porcelánce nacvičoval se čtyřnohými záchranáři vyhledávání osob a cestou domů se mezi obcemi Struga a Szczawno-Zdrój nachomýtl k vážné dopravní nehodě. V poměrně ostré pravotočivé zatáčce se řidiči nepodařilo ukočírovat koně pod kapotou silného vozu Porsche Cayenne, zatáčka ho vynesla do protisměru, kde došlo v podstatě k čelnímu střetu s protijedoucím automobilem.

Podle kapitána Tomasze Kwiatkowského z hasičského sboru ve Wałbrzychu v něm cestovala rodina se dvěma dětmi ve věku 8 a 7 let, která se vracela z houbaření. „Po střetu se Porsche, které mě shodou okolností chvíli před nehodou předjíždělo, převrátilo na střechu a začalo hořet,“ říká David Hynek, který byl u nehody mezi prvními a coby profesionální záchranář se hned pustil do akce. „Polská media sice uváděla, že jsem řidiče z hořícího automobilu vytáhl sám, ale pravdou je, že to byl řidič přede mnou, který byl u nehody první,“ nechce si přisvojovat neoprávněnou zásluhu.

„Snažil jsem se uhasit hořící automobil a začal ošetřovat zraněné. Vzhledem k tomu, že mám částečnou znalost polštiny, tak jsem instruoval ostatní, kam mají zraněné uložit a co dělat. Musím říct, že polští řidiči rychle reagovali a byla s nimi dobrá spolupráce,“ ocenil duchapřítomnost svědků nehody.David Hynek pracuje u hasičů už více než 20 let a za tu dobu zasahoval u desítek a desítek dopravních nehod.

Teď to bylo ale něco jiného. „Přece jen mám řidičský průkaz už 23 let, takže jsem na silnici leccos pomáhal řešit i ve svém volnu, ale tohle byl opravdu závažnější nehoda,“ dodal hasičský psovod, který na cvičení do Polska vyrazil se svými dvěma psi. „Německý ohař Darren je už zkušený veterán, s nímž jsem před dvěma roky absolvoval zahraniční nasazení v Libanonu. Druhý je mladý psí puberťák Britt, který je ve výcviku – oběma se dařilo a všechny pohřešované našli,“ dodal hasič z Jaroměře.