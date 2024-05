/FOTO/ K neobvyklé nehodě vyjížděli ve čtvrtek v 9:07 hodin hasiči do Svatého Jiří u Chocně. Muž tu naboural do propustku vedle zahrady rodinného domu a otočil přitom auto na bok. Řidič skončil v péči zdravotníků, auto hasiči přetočili zpět na kola.

Nehoda ve Svatém Jiří | Foto: HZS PK

"K nehodě osobního vozu, které skončilo na boku, vyráželi ve čtvrtek 30. května dopoledne hasiči ze stanice Vysoké Mýto a dobrovolní hasiči z Chocně do obce Svatý Jiří. Při příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že se jedná o čelní náraz vozu do mostku. Vozidlo bylo ihned zajištěno proti pohybu. Zraněný řidič byl mimo vozidlo. Muž byl umístěn na nosítka a předán do péče zdravotníkům. Hasiči dále vozidlo přetočili zpět na kola a vrátili se zpět na stanice," uvedla mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková.

