"Dvě jednotky hasičů vyjížděly v neděli odpoledne k nehodě osobního vozu na silnici č. 11 z Jablonného nad Orlicí směrem na Žamberk. Hasiči nasadili zraněné osobě krční límec a předali ji zdravotníkům. Ti převezli do nemocnice dvě osoby k vyšetření," uvedla mluvčí profesionálních hasičů Vendula Horáková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.