Kuriozní nehoda se stala v pátek dopoledne v Lukové u Lanškrouna na Orlickoústecku. Řidič se na úzké silnici chtěl vyhnout přecházejícímu ježkovi, výsledkem jeho manévru ale bylo, že skončil se svým autem napasovaný mezi vzrostlým silným stromem a sochou Nejsvětější trojice. S lehkým zraněním skončil ve Svitavské nemocnici.

Nehoda v Lukové | Foto: fb Luková

"Za nás je tento řidič hrdina," komentovala nehodu mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Alena Kisiala. Někteří diskutující na sociálních sítích ale byli jiného názoru.

"To není hrdina, ale blbec! Kdyby kvůli ježkovi porazil člověka, to by bylo řevu," napsal například pisatel Jan Hanousek.