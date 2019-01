Pardubice - Na výjezdu od Parama na Hradec řidiči chybují a jsou z toho nehody.

Automobil po střetu skončil na boku. | Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

Nevěnování pozornosti okolnímu provozu zřejmě stálo za dopravní nehodou, která řádně zkomplikovala výjezd z Pardubic směr Hradec Králové. Za křižovatkou u Parama se střetl nákladní a osobní vůz. Nehoda se stala až za křižovatkou, za výjezdem od Trojice, kde se setkávají dva jízdní pruhy - od nádraží a od Chrudimi.

Nákladní automobil zde z levého jízdního pruhu začal přejíždět do pravého, aniž jeho řidič věděl o osobním vozidlu, které mu jelo po boku. Došlo k bočnímu střetu, který osobní automobil poslal napříč silnicí do svodidel, kde po nárazu zůstal ležet na střeše. Nehoda se naštěstí obešla bez větších zranění, odnesla to hlavně auta.



Nebylo by to nic divného, kdyby se taková nehoda se stejným scénářem nestala na tom samém místě znovu v rozmezí několika dní. Stopy předchozí nehody zakreslené dopravními policisty se na asfaltu lišily o vzdálenost asi dvou metrů. I v tomto případě byl scénář podobný. Opět boční střet nákladního a osobního vozu v místech, kde už končí mírná zatáčka. Mnoho řidičů zde s rozřazením do svého jízdního pruhu spěchá. S ohledem na množící se podobné scénáře nehod by ale bylo zřejmě vhodnější řazení až na rovině za zatáčkou.