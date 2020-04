Dva zranění skončili po středeční dopravní nehodě u obce Vraclav na Vysokomýtsku. Na místo vyjížděli i hasiči.

Dopravní nehoda u Vraclavi | Foto: HZS PK

„Hasiči odstranili značně poškozené čelní sklo a vyprostili řidiče na nosítkách do péče zdravotnické záchranné služby. Spolujezdkyni bylo nutné ošetřit ve vozidle a poté ji hasiči vyprostili do druhé sanitky,“ uvedla k případu Jana Poláková z HZS Pardubického kraje. Hasiči na místě řešili ještě jednu situaci. „Cestující neměli své roušky, a tak jim hasiči nasadili z výbavy. Proto žádáme, abyste i ve vozidle při cestování měli roušky u sebe, nikdy nevíte, co se může stát a kdy koho budete potřebovat,“ apelovala na veřejnost Poláková.