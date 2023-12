/FOTO/ Perný víkend pro hasiče. Kromě sněhové nadílky, která potrápila hlavně řidiče, došlo v České Třebové ke srážce dvou nákladních vlaků. Nehoda nemá na osobní dopravu žádný vliv. Jeden muž byl převezen do nemocnice. Škoda bude nejméně 150 milionů korun.

Srážka dvou nákladních vlaků za stanicí Česká Třebová. | Foto: HZS Pardubického kraje

V neděli 3. prosince před šestou hodinou ráno hasiči spěchali k hrozivě vypadající nehodě. Podle prvních informací byli na místě dvě zraněné osoby a zřejmě šest vozů včetně jedné lokomotivy vykolejily. To potvrdila i mluvčí Správy železnic.

„Při vjezdu do depa vjel nákladní vlak na červenou a najel do stojícího nákladního vlaku. Vykolejilo šest vozů," řekla ČTK mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

„Průzkum bylo zjištěno, že se jedná opravdu o střet dvou nákladních vlaků v DEPU. Zraněna byla jedna osoba, kterou si do péče ihned po příjezdu převzala záchranná služba,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Jakub Mačát. Provoz na trati není omezen.

Dechové zkoušky na alkohol byly, podle policie, u obou strojvedoucích negativní. Přesná příčina nehody a výše škody se šetří.

Na místo vyrazila profesionální jednotka z Ústí nad Orlicí a jednotka správy železnic Česká Třebová.