Havarovaný automobil vyjel z dosud nezjištěných příčin ze silnice a kutálel se přes střechu ze srázu a skončil v křoví, kde opravdu nebyl vidět," vysvětlila mluvčí hasičů Vendulka Horáková. Pomoci se posádce automobilu dostalo díky svědkům, kteří okamžitě zavolali pomoc a do příjezdu složek IZS posádce pomáhali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.