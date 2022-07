Dvaašedesátiletý muž mířil v neděli odpoledne z Přívratu do České Třebové na kole. Na rovném úseku však pravděpodobně nezvládl jízdu, najel na pravý okraj silnice a spadl do příkopu.

Z nehody u České Třebové | Foto: PČR

Na místo se dostavili policisté, kteří s mužem provedli dechovou zkoušku. "Přístroj ukázal hodnotu 1,76 promile alkoholu v dechu," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Cyklistu pak zdravotníci odvezli do nemocnice se zraněním hlavy. Jízdní kolo skončilo na policejní služebně. "Ve správním řízení hrozí muži pokuta 25 až 50 tisíc korun," dodala Holečková. Pokud by totiž naměřená hodnota byla pod jednou promile, hrozila by cyklistovi pokuta v rozmezí 2 500 korun až 20 tisíc korun.