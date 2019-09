Na křižovatce silnice I/35 u Týnišťka se ve čtvrtek po poledni střetla dvě osobní auta, nehoda si vyžádala lidský život. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů.

Nehoda u Týnišťka uzavřela „pětatřicítku“, na místě je osm zraněných | Foto: HZS Pardubického kraje

„Na místě je osm zraněných osob. Jednu osobu hasiči museli vyprostit,“ informovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že na místo byl povolán i vrtulník. Jak její slova doplnila mluvčí policie Eva Maturová, v jednom z aut cestovaly čtyři osoby. "Jednalo se o dvě auta značky Volkswagen, Touran a Passat. Passat řídil třiadvacetiletý muž, který po střetu na místě zemřel," uvedla mluvčí. S mužem v autě cestovala žena a dvě malé děti, všichni tři byli se zraněním transportováni do nemocnic. V druhém autě cestovalo pět lidí, všichni ve věku kolem dvaceti let, všichni byli po nehodě zraněni. "Příčiny nehody i okolnosti jsou předmětem řešení," doplnila mluvčí a dodala, že policie uvítá i svědectví všech, kteří nehodu viděli a mohli by pomoci k jejímu objasnění, aby se přihlásili pardubickým policistům či na linku 158.