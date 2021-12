Peklo. | Foto: Deník / Monika Gondová

Je to jasné. Vánoční trhy nebudou a co víc, příští týden na většinu míst v republice nedorazí ani Mikuláš s čerty. Opět přijdeme o to nejkrásnější období v roce, rozsvícení vánočního stromu, čerta v kožichu i anděla, který svou laskavostí na chvíli okouzlí naše potomky.