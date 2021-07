Stavěli jste někdy dům? Ne? Velká škoda… Ochudili jste se o spoustu zážitků, během kterých nejdříve naivně věříte, že úřední šiml zrovna vás mine, pak postupně upadáte do deprese a na konci jste vůči dalším připomínkách stavebního úřadu už jen lhostejní. Všichni touží po tom, aby se celý proces změnil. To se teď zřejmě stane. Slovy klasika: Akorát že vůbec…

Poslanecká sněmovna schválila nový stavební zákon, podle kterého mají vzniknout velké státní stavební úřady. Ty budou hlavními hybateli během celého řízení. Co to znamená v praxi? Chcete si postavit rodinný dům v Červené Vodě? Od června 2023 si pro povolení budete jezdit ke státnímu krajskému stavebnímu úřadu. Centralizování celého procesu má být nyní rychlé, svižné, efektivní. Akorát že bez těch, kteří dané lokace znají nejlépe.

Odtržení stavebních úřadů od místních samospráv však podle mnohých není správné řešení. Řada orgánů nesouhlasí. Mezi nimi také senátoři. Ani jeden z nich pro zákon v současné podobě nezvedl ruku. Ani ti, kteří jsou členy vládních stran. Proti je také Svaz měst a obcí, někteří hejtmani, dlouhá řada starostů. Marně. „Černý den pro stavebnictví v naší republice,“ komentoval přijetí zákona starosta obce Výprachtice v Orlických horách. „Radši už ty obce a kraje zrušte, když vám tak překáží,“ vzkázal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

To, jestli nový stavební zákon proces zefektivní, ukáže čas. Jedno je však z vášní okolo jeho schválení jisté. Státní správa se opět vzdaluje těm, kterým má sloužit. A to nejen co do počtu kilometrů.