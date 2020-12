DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí:

Nejlepší známku bych dal lídrům Pardubického kraje. Jejich starost o sociální služby a dostupnou zdravotní péči v obou vlnách byla příkladná. Zatímco celostátní zmatky vrcholily, naši regionální politici udržovali přehled, zásobovali pomůckami, uměli účelně využít pomoc vojska, hasičů, místních dobrovolníků i firemních darů. Velkou roli sehráli i místní samosprávy - všem patří velký potlesk.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie,Lanškroun:

Myslím, že je je ještě trochu brzy na konečné účtování. Když se ale vrátím zpět, mám pocit, že obstáli hlavně ti, kdo dokázali veřejně říct i nepříjemné věci a respektovat odborníky. Z vlády to dělal nejvíc asi ministr Jan Hamáček. Efektivně se k situaci postavil také hejtman Martin Netolický. Premiér Andrej Babiš naopak situaci, ač informace měl, podcenil.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Těžká otázka. Nechci hanět jen tak, situace je úplně nová, nemáme takovou zkušenost. V krizi by neměl nikdo upřednostnit své ego a své kšefty, z tohoto úhlu pohledu vláda neuspěla jako celek. Pan prezident mě nezklamal, od něho už dlouho nečekám vůbec nic, bohužel… Opoziční politici kritizují, to je v pořádku, je to jejich úloha, ale zatím jsem nezaznamenal reálný návrh na řešení krize. Nakonec připouštím, že covidová situace se zcela vyřešit nedá, musí se vydržet, přestát. Držme se.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk:

Vyberu jen oba póly. Absolutně mimo byl po pár dnech premiér Babiš. A teď mám konečně dobrý pocit z ministra zdravotnictví Jana Blatného. Je klidný, věcný a zdá se informovaný. Kéž by mu to vydrželo!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

V době, kdy každé rozhodnutí najde armádu odpůrců, protože leccos omezuje, si na hodnocení netroufám. Určitě ale obstálo třináctičlenné vedení Spolku přátel vzduchoplavby, protože termíny svých akcí vybralo skvěle a Slet Chroustů, filmový festival "Mít křídla…", Vzduchoplavecký maškarní ples i Drakiáda proběhli v pozitivní atmosféře a všichni po nich zůstali negativní…