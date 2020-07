Přicházely námitky, připomínky, petice obyvatel jednotlivých ulic, že kolem jejich domů bude jezdit víc aut a přibude hluku, ubude parkovacích míst, nevyjedou z garáže, zhorší se bezpečnost dětí, které chodí na sídlišti do školy… Bližší košile než kabát, každý řeší, co se dotkne jeho samotného, jak jemu nová pravidla zhorší kvalitu života.

Rozhodnutí padlo. Štěpnice si bude muset zvykat na změny. Je to ale jako hasit požárv buši. Jeden se uhasí, další se rozhoří. Sídliště bylo postavené za soudruhů, tehdy stačil před panelákem jeden řádek parkovacích míst, protože auto nebylo samozřejmostí. Za socialismu byly na auta pořadníky, šetřilo se na něj léta. Doba je jinde. Kdo se dnes vypraví z Ústí do sousední Třebové, cestou mine pár autosalonů a autobazarů, aut je přehršel. Každá rodina má auto, ne-li dvě, tři. Jenže před panelákem stále zůstává ten jeden řádek pro parkování. Těch řádků by muselo být mnohonásobně víc, aby stačily pro všechny.

A co teď? Stavět parkoviště na úkor zeleně? Stavět parkoviště na úkor nových bytových jednotek? Zdražit místa rezidentům z pár stovek na tisíce? Nechat to být s tím, že na někoho už místo nezbude? Pokaždé se najde někdo, kdo nebude souhlasit, koho to „bude bolet“. Spravedlivé řešení pro všechny neexistuje. To se spíš podaří postavit vejce na špičku.