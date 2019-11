DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ne, jak se skandovalo na Letné: „Nejsme jako oni“. Znám mnoho lidí z mého okolí, kteří jsou stále spjatí s KSČ – volí je, kandidují za ně, idealizují si minulost. Nejsou kvůli tomu horšími lidmi. Jen jejich úsudek byl mnoha vlivy pokřivený. Ale proč je kriminalizovat? Zločinná je ta ideologie, systém, filozofie třídní nenávisti. Lidé svedení líbivými slovy K.Gottwalda jsou také oběťmi. Na úrovni vedení státu je třeba aktivně vychovávat národ k lásce a úctě k pravdě, ne k nenávisti ke komunistům.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Z dnešního pohledu bych to určitě udělala. Tenkrát jsme nechtěli být jako oni a byla to chyba. Minimálně by se musela transformovat a bojovat o přízeň, ale tvářila by se ukřivděně a tím získávala příznivce. Zkrátka – zrušte svlačec!

FRANTIŠEK TEICHMAN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Ano měla. Proč se tak nestalo chápu, ale vidím v tom vážnou chybu. KSČ byla a je strana extrémistická, která potlačovala a ze své podstaty potlačuje i nyní základní svobody člověka. Bohužel se nepřetvořila v moderní levicové politické hnutí, ale zůstává hluboce zakořeněná v šíření bludů, třídní nenávisti a svérázného výkladu historie. Její privilegovaní a prominentní členové nám dodnes vládnou ze Strakovy akademie i Pražského hradu.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Bezprostředně po listopadu 1989 by byl zákaz pochopitelný, ale je dobře, že nebyl realizovaný. Jen ať pěkně máme před očima, co to je komunismus a že jeho zvrácené myšlenky a činy stále žijí. Grospiče, Skálu a Semelovou bychom si měli hýčkat jako virus nebezpečné choroby, abychom se před ní měli stále na pozoru. Poslanecká sněmovna je celkem vyhovující laboratoř pro takové hýčkání… :-)

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Ne, nejsme jako oni… Snad „jen“ jako morální satisfakce pro všechny, kterým ublížila. Určitě ale měli být potrestány ty konkrétní osoby, které v jejím jménu ubližovaly. Co nejdříve po revoluci, ne až po 30 letech. Což se dobře píše, ale provedení je jistě velmi problematické.