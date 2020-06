DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Jedna ze strategií pro omezení zlozvyků je snížit dostupnost pokušení. Stejně jako jsme z města vytlačili herny s výherními automaty, tak by bylo správné zamezit i snadný přístup k tabáku a tvrdému alkoholu. Já si během práce omezuji přístup k rozptylujícím aplikacím na mobilu. Jestli ale dospívající začnou kouřit, o tom rozhodují zejména rodiny a příklad vrstevníků. S tím vláda nic nenadělá.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

To se ptáte té pravé, která v životě neměla cigaretu v ruce. Někdo se možná naštve a přestane kouřit, někdo kouření omezí, někdo zvolí zahřívaný tabák a jiný zkusí sehnat mentolku na černém trhu. Ale mladým, kteří si přece všechno musejí vyzkoušet, to nemůžete vzít. Možná jim ale neochucené cigarety opravdu nebudou chutnat.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Zakázat se dá teoreticky cokoliv, třeba i pojídání uzeného nebo klobás. Kouření a pití alkoholu jsou státem povolené neřesti, ze kterých plynou slušné daně. Zdravotní dopad kouření na zdraví lidí je zásadní. Věřím tomu, že v principu všichni máme dost informací i svobodnou volbu se rozhodnout, jestli si budeme kazit zdravím tím, či oním. Nedostatek pohybu se ukazuje více škodlivý než mírné kouření, nakážeme lidem povinné tři hodiny pohybu týdně? Já jsem pro.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Pozor. Traduje se, že polepšený kuřák je militantní nekuřák. Letos slavím 10 let od poslední cigarety a ano, cítím se být takovým plukovníkem Prymulou českého nekuřáctví. O mentolových cigaretách nemám žádné znalosti, ale na své dospívání si kupodivu ještě pamatuji a můžu tedy vyloučit, že absence mentolek by mě odradila od nikotinových pokusů. Cigarety bych zrušil jako celek, to je snad jasné. Pohov!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

A když nemáte mentol, tak tam dejte seno. Obávám se, že recept na odstranění nezdravých návyků (nejen) našich mladých bude složitější.