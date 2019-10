Daniel Dostrašil

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Souhlasím. Sobota, ale jen proto, že neděli mám zrovna já jako den pracovní. No a pokud státní správa může ušetřit polovinu nákladů na volby, je to jen dobře.

Hana Chvátilová

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Za mě konečně! Už léta si to přeji. Kdo chce jít volit, udělá si čas, nenabourá to celý víkend. Preferovala bych neděli i podle zkušeností z ciziny. A nabídla bych možnost elektronického a korespondenčního hlasování plus zlepšené počítačové zpracování výsledků. Ať se 21. století pozitivně projeví i v této oblasti.

František Teichman

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Mně ten systém dvou dnů vyhovuje. Pokud se bude volit jen jeden den, volební účast nejspíše ještě klesne. Tedy nic bych neměnil a když už, tak bych podpořil jako volební den pátek. Jestli se novinka prosadí, tak Pánbůh s námi a zlé pryč. Tak nějak mám ale pocit, že jsou aktuálně důležitější věci k projednání.

Pavel Strnad

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Souhlasím, jeden den stačí, v mnoha zemích to tak mají a nic zlého se neděje. Kdo chce volit, čas si najde. A měl by to být pátek, samozřejmě od rána do pozdního večera, aby se vešli i lidé, kteří chodí na směny.

Marek Šnajdar

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

V prestižním leteckém Spolku přátel vzduchoplavby při 100% volební účasti stačí na hlasování jeden večer, a to k tomu stihneme ještě spoustu dalších věcí. Je ale pravda, že zde voliči svého voleného zástupce dlouhodobě zbožňují. Musí…