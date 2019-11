DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Uvidíme. Jde o nátlakový prostředek a jde tedy o negativní motivaci. Gréta obviňováním politiků dosáhla jen kritiky. Pozitivní by bylo, kdyby učitelé přesvědčili veřejnost o své záslužné práci a vláda by pak ve snaze zasloužit si důvěru voličů zvýšila rozpočet ministerstvu školství. Stačilo by zrušit nesmyslné slevy na dráze a peníze by tu byly. No, můžeme stále snít o osvícené vládě a hlavně: chodit k volbám. Učitelům držím palce.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Teď už nepomůže, ale vyjádřila postoj učitelů k nesplněným slibům. Za svoji dlouhou ředitelskou éru jsem jich už zažila tolik, že bych se před závěrem ráda dožila i nějakého slibu splněného!

FRANTIŠEK TEICHMAN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Osobně se mě to týká. Ale přesto se se stávkou neztotožňuji. Ač si myslím, že veřejnost chápe nutnost peníze do školství přidat a také na platy učitelů, je současné handrkování o 2% do základu principielně pitomé a ve výsledku více škodí. Peníze chybí především ředitelům, aby mohli adekvátně ocenit práci těch angažovaných a schopných učitelů. Platové rovnostářství ve školství k ničemu nevede a už vůbec ne ke zlepšení kvality a motivace v naši práci.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Jak už víme, stávka nepomohla. Nebyla dobře organizovaná, zapojilo se relativně málo škol, školské odbory to nezvládly. Stále platí, že učitelé mají být dobře placeni, ale zrovna tak platí, že pouhým zvyšováním mezd se naše školství nezlepší. Podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Co je tedy ještě potřeba? Ptejte se, prosím, na adrese: Karmelitská 529, 118 12 Praha 1.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Nejsem si jist, zda stávka pomůže učitelům k čemukoliv, ale jisto jistě pomohla mým synkům dnem volna k převeliké radosti. My jsme to v studentských létech měli ale jistě jinak, učení bylo naší velkou vášní a studium na Gymnáziu Žamberk bylo naplněním největších snů…

