DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ano, proč ne. Stává se to součástí módy, mladé holky se učí šít, člověk s rouškou přestává být podezřelý. A hlavně, při nošení roušky jde hlavně o zodpovědnost, ochranu druhých a to je moc dobře, že se to učíme. Věřím, že ze současné krize vyjdeme silnější.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Kromě záporů jako ztížené dýchání nebo zapocené brýle má rouška i mnohé klady. Je trochu anonymní, nedovoluje příliš dlouho a nudně mluvit, skryjí se pod ní různé kosmetické a vizážistické nedostatky a když fouká, příjemně nahrazuje šálu. Až teď jsem pochopila Japonce, kteří klidně po celý rok i do společnosti nosí roušku. Důvodem je ohleduplnost k druhým. A tenhle zvyk bychom si mohli ze současné lapálie odnést!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

V Asii už se to stalo normou v hromadné dopravě. Asi se tomu nevyhneme ani u nás. Má to ale své opodstatnění. Po koronavirové době bude leccos jinak, ale nošení roušek mě neděsí.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Osobně musím říct, že si na roušku zvykám velmi špatně. Není za tím nějaká rebelie, ale obyčejný špatný pocit při dýchání a mluvení. Samozřejmě dodržuji nařízení o nošení roušky, nicméně když jsem sám ve volné přírodě, roušku hned sundávám. Pokud by to v budoucnu mělo pomoci zvládnout chřipkovou epidemii, budu se chovat stejně, milovníkem roušky se ale určitě nestanu. Velký respekt a uznání zdravotníkům a ostatním, kteří musí rouškovat celý den. Díky, jste skvělí!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Protože to má smysl ze zdravotního hlediska, bylo by to jistě záhodno. Já osobně, protože mám k dispozici mnohem krásnější roušky než obličej, vítám i bonus z hlediska estetického…