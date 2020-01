DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Nejsem zastáncem zbytečných omezení. Senioři jezdí zpravidla pomalu, o svá auta se starají a na nákupy jezdí mimo špičku. Hlídat je třeba mladé draky, motorkáře a roztržité maminky, co řídí a zároveň se starají o miminko v autosedačce. Čest všem pečlivým a opatrným důchodcům.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Otázka na tělo, už se mezi ně počítám. Odpovím s Janem Werichem – je to relativní. Znám několik osmdesátníků, kteří řídí odpovědně a s přehledem. A pak je mnoho mladších, kteří by vlastně neměli řídit vůbec. Posouzení je složité, i rozhodnutí lékaře nemusí být spravedlivé. Každý by měl také svoje schopnosti posoudit sám a to je velmi těžké.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Konkrétní odpověď ve smyslu nějakého čísla neexistuje, každý senior je přece jiný. Možná by se například po sedmdesátce mělo chodit na lékařskou prohlídku každoročně, případně na nějaké praktické přezkoušení. Nicméně daleko více nehod zaviní řidiči mladí, pokud vím, připravuje se tzv. řidičák na zkoušku a další opatření. Hlavně přeji všem čtenářům mnoho kilometrů bez nehod.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Asi ne déle než pilotovat letadlo. I když s ním se nedá moc couvat…