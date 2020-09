DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí:

Máme ve zvyku nahrazovat péči, respekt a pozornost dárky. Jak vůči dětem, partnerům ale i rodičům. Nenechme se do toho vtáhnout. Čeká nás období, kdy se zpravidla kvůli chřipce zavírají ústavy a instituce pečující o seniory. Hledejme cesty, jak naši nejzranitelnější skupinu chránit před izolací a depresemi. Cest je hodně.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk:

Přeji penzistům všeho dosytosti, sama se mezi ně počítám. A když už stát rozhazuje, ať přihodí i jim. Jen s termínem „rouškovné“ si nějak nerozumím a jeho smysl mi uniká. Líbil by se mi termín „všimné“ ve smyslu „všimni si, kdo ti přidal“.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

V souvislosti s covid-19 si velké odměny zaslouží zdravotní setry a lékaři, kteří se starali a starají o nemocné s koronavirem. Rouškovné by měli dostat všichni, kdo pracují s povinně nasazenou rouškou, kterou před tím nosit nemuseli. Plošné „rouškovné“ pro penzisty je nesystémový a drahý krok, předvolební a populistická dávka pro věkovou skupinu, ve které má pan premiér nejvíce voličů. Co by si naopak penzisté a všichni obyvatelé ČR zasloužili, je promyšlená a mnoho roků odkládaná penzijní reforma. Ale tu Babiš a spol. bohužel nikdy neudělá…

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Hlavně by si zasloužili lepší vládu…