DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Lidé své pejsky i svá auta milují, pečují o ně. Když se jim ztratí, udělají cokoli, aby je našli. A stejně jako auto, tak i pes se může vymknout kontrole a stát se z něj zbraň. Pak se snaží majitele vypátrat naopak poškození. Celkově se tedy zdá, že evidence psů je podobně prospěšná jako evidence aut, prospěch z ní budou mít všichni, včetně psů samotných.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Smysl mi uniká. Domnívala jsem se, že čip bude obsahovat údaje o majiteli a ošetřujícím veterináři. Tak to není a proto se mi zdá toto opatření bezzubé. Zuby narostou snad až za dva roky!

FRANTIŠEK TEICHMAN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Shodou okolností o tom něco vím a je to správné opatření. Nedořešený je zatím centrální registr psů, ale i na tom se pracuje. Jestli jednou i my lidé neskončíme s čipem, je zajímavý námět pro debatu, která se teď doslova nabízí. To už je ale diskuse daleko složitější. Obávám se však, že k této situaci pomalu a jistě směřujeme.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

V podstatě vůbec nevím, o čem je řeč, psa nemáme a o problematiku se nijak nezajímám. Jen se ke mně doneslo, že samotný čip nic neumí, že je to prý „novinka“ srovnatelná s tlačítkovým telefonem. Jsem tedy na rozpacích, jak odpovědět, podle mě je nesmysl, aby psi někam telefonovali… :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Ano. Je to malý vpich pro zvíře, ale velký zářez do špatných chovatelských praktik…