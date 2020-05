DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

My jsme zrušili plánovanou rodinnou dovolenou vláčkem k baltskému moři v Polsku a místo toho se uklidíme na 14 dní na půjčenou chatu pod Jizerskými horami. Budeme podnikat výlety za keškami a lovit nezapomenutelné fotky.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Patnáct let jezdíme s vnoučaty a koly k lužickým jezerům a také letos máme svoji chatku zarezervovánu. Uvidíme. Jako náhradní řešení jsme zvolili naši oblíbenou jižní Moravu, která nikdy nezklame. A třeba zvládneme i obojí. Zahraničí plánuji až koncem září a držím si palce!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Především jsem přestal plánovat a vyčkávám. Patřím do skupiny zhacených, ale to je život. Určitá šance, že naše cesta do Gruzie se uskuteční, ještě žije. Pokud se to odpíská, těším se na výlety do širšího okolí. Objevovat by se dalo i Polsko.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

V červenci máme v plánu podívat se na pár dnů do jihomoravských vinných sklípků, to by dopadnout mohlo. A stále věříme, že na konci srpna už bude možné odjet na dovolenou do Chorvatska. Ale nijak na tom nelpíme, když koronavirus zavelí, půjdeme klidně třeba na Sněžník. Případně jsou ve hře vnučky, kdopak by si nechtěl týden v kuse hrát na Tlapkovou patrolu! :-)

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Neřeknu, kde to bude. Je tam tak dobře, že by pak chtěl na naší zahradu každý.