DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Stát by neměl ukládat další a další úkoly místním samosprávám, měl by věci zjednodušovat a ne komplikovat. Už jste zkoušeli dělat pasovou fotografii s prvňáčkem? Z tohoto nápadu nemám dobrý pocit.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Pokud by obsahoval biometrická data a sloužil jako jediný identifikátor dítěte, pak asi souhlasím. A pokud by pak platil v Evropské unii jako jeho jediný cestovní doklad.

FRANTIŠEK TEICHMAN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Dost jsem o dětských občankách přemýšlel a přijde mi docela dobré, že dítě už dnes může mít u sebe jednoduchý doklad, který se hodí při cestách na výlety, do školy atd. Proč ale zavádět občanky povinně? Argumentace související s ochrannou rodného čísla mi přijde poněkud nepřesvědčivá. Nechal bych to, jak to je.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

To je skvělý nápad! Pepíček z první třídy bude kromě obvyklých bačkůrek a svačiny ztrácet také občanku! A holky ze 3.B budou moci konečně vyrazit do mléčného baru, kde mrsknou občanský průkaz na pult spolu s objednávkou jahodového šejku. Ale vážně: Nepřeháníme to už trochu?

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Asi tomu nerozumím – nebylo rodné číslo vymyšleno a stvořeno jako osobní identifikátor?