DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Senát je plný osobností, které si lidé zvolili v regionech ne pro stranickou příslušnost, ale proto, že si jich váží a respektují je. V našem systému je Senát zárukou kontinuity vedení země, protože se nemění najednou, ale obměňuje se postupně. Držme demokracii palce, není to samozřejmost.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Měli bychom něco dělat s informovaností voličů. Zrušit Senát mi přijde stejné jako odstranit z auta ruční brzdu nebo z vlaku brzdu záchrannou. Pro mě je tato komora parlamentu momentálně jediným zdrojem naděje.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Pravidelně se o tom diskutuje, hlavně když Senát komplikuje život zdivočelé vládě. V posledních letech se však ukazuje, že tahle pojistka demokracie umí leccos napravit a dokáže také krotit to, co prosadí poslanecká sněmovna. A nedá se ani opomenout fakt, že senátoři dokáží napravovat pošramocenou reputaci České republiky v zahraničí, jak to před nedávnem předvedl Miloš Vystrčil.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Senát bychom rušit neměli, mnohokrát se ukázal jako vyvažující pojistka, jako pramen názorů odlišných – a tím pádem důležitých – od vládnoucí parlamentní většiny. To říkám s plnou odpovědností i pro časy budoucí, kdy mi složení Senátu třeba nebude tak sympatické jako nyní. Nicméně doufám, že komunisté už se do něj nikdy nevrátí.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Na padákové tříkolce máme záchranný systém. Byl drahý, levná není ani údržba a rozhodně ho nechci nikdy použít. Ale jsem rád, že ho máme.