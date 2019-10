DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Ano, mohlo by stejně jako se platí za vstup do Slovenského ráje nebo do Teplických skal /Adršpachu. Ochrana přírody není zadarmo a milovníci přírody rádi podpoří dobrou věc.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Mírný poplatek by možná odradil ty, kteří se v parku neumějí chovat. Nevím však, jak problematické by bylo technické zvládnutí vybírání vstupného. Nechala bych to tedy při starém a investovala bych do výchovy mladé generace a návštěvníků vůbec.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Za vstup do národních parků by se platit nemělo, on si je totiž národ už platí. Z daní. Ovšem velmi bych zpřísnil sankce za nepřístojné chování v národních parcích včetně možnosti zakázat vstup, jakkoliv se to zdá špatně vymahatelné.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Moc by se mi líbilo, kdyby stát s péčí řádného hospodáře dokázal pokrýt z peněz vybraných na našich daní všechny naše občanské vstupy, včetně těch do muzeí, knihoven a úředních šimlů. Ve skutečnosti se ale bojím, že brzy budeme platit nejen za vstup do národních parků, ale i za výstup z nich…