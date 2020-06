DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Nemyslím, že mírumilovnost je typická pro Čechy, spíš ten švejkovský archetyp: Nestřílejte, vždyť jsou tady lidi! My máme rádi ten svůj klid, pivo na terásce… Zanadáváme v hospodě, u telky nebo na Facebooku – ale nakonec se s každým nějak dohodneme, bojovní jako Rusové (10. místo od konce žebříčku) rozhodně nejsme. Kde jsou ty doby husitství, kdy jsme byli ochotní umírat za pravdu. Mír pro nás není věc hodnotová, ale výsledek naší lenosti a ochoty ke kompromisu.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Dobře se to čte a z vnějšího pohledu je to pravda. Krev nemáme tak horkou po zbrani také tak často nesaháme. V genech máme spíš taktizování, úhybné manévry a vítězství rozumu. A Švejk na to zpovzdálí stále dohlíží.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Obávám se, že při výzkumu se asi odborníci vyhnuli běžné české dopravní situaci. Ale i tak by to byla zpráva spíše kladná. Historicky asi máme schopnost vyjít s každým a chovat se mírumilovně, jen si nejsem jist, zdali se nám to například ve 20. století vždycky vysloveně vyplatilo a nemáme poněkud nahrbenější záda.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Češi? Učinění beránci a holubičky. Když se tedy nejedná o uprchlíky, Kalouska, neziskovky a Sorose. To jsou pak někteří Češi odhodláni vyhladit vás málem do třetího pokolení. Naštěstí – až na opravdu řídké výjimky typu toho popleteného důchodce, co chtěl vykolejit vlak – jen slovně a nejlépe u piva.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Češi určitě. U Češek si tak jistý nejsem. Jedné stačilo k nemírumilovnosti mých 6 piv a ztracená peněženka na pravidelné schůzi našeho prestižního leteckého klubu.