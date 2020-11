DANIEL DOSTRAŠIL - správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Jak by řekl pan premiér: „Ti co měli přijít, nepřišli a ti, co měli odejít, neodešli.“

HANA CHVÁTILOVÁ - ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Každopádně je to správné. U nás se sice moc nenosí vyvozovat důsledky ze slov a činů lidí s vrcholnými pravomocemi. Ale mělo by to tak být. Z principu.

FRANTIŠEK TEICHMANN - středoškolský učitel biologie,Lanškroun

Myslím, že premiérovi nic jiného nezbylo, než se Romana Primuly zbavit. Kdyby to neudělal, vláda by ztratila poslední zbytek důvěryhodnosti. Obávám se však, že virus si bez ohledu na to, kdo je ministr, dělá co chce a tohle není jeho poslední vlna. Ve slabších verzích se bude vracet, dokud neproběhne očkování.

PAVEL STRNAD - ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Pan plukovník je považován za odborníka a v odborné funkci zůstane, snad pomůže při zvládání pandemie. Odchází z politické funkce ministra a to je dobře, po schůzce na Vyšehradě nebylo možné, aby zůstal, zachoval se totiž jako pověstný slonv porcelánu. Lhát se prostě nemá…

MAREK ŠNAJDAR - zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Je dobře, odchází-li s dobře nasazenou rouškou…