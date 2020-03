DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Karanténa nám dává několik skvělých věcí: 1. rodiny se semknou, rodiče se učí s dětmi, dělí se o práce doma, podporují se, 2. místní samosprávy prakticky pečují o občany (šijí se roušky, rozvážejí nákupy…) a 3. digitalizace nám usnadňuje život (telefonování, streamování, skypování). Doporučují užít si tyto nové trendy a nezapomenout na četbu, zpívání, cvičení, duchovní život a péči o osamělé v rodině i nejbližším okolí. Hlavu vzhůru, tohle ještě není konec světa.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Za mě úplně jednoduše. Vzpomenout na všechny resty, na které běžně není čas, a začít je likvidovat. Mám na mysli četbu, filmy, zahradu, úklid, dobré jídlo, pohyb, relaxaci. A to vše v klidu a pohodě, protože výjimečně nikam nespěcháme. A nezapomenout vyjít na slunce, které posiluje naši imunitu.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Ti co chodí do práce a drží zemi nad vodou ekonomicky a všichni zdravotníci, prodavačky, hasiči, policisti a další, ti všichni mají o „zábavu“ postaráno a patří jim za to hluboké díky. Ti, co pracují z domu nebo jsou s dětmi, mají myslím o zábavu postaráno také, ale když jim vyzbyde chvíle, doporučuji udělat něco, co může být prospěšné ostatním, ať už je to ušití roušky, zanesení obědu sousedovi, nebo šíření dobré nálady. Co dokážeme udělat pro ostatní, to má největší smysl.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Kdo má děti školou povinné, má o zábavu postaráno. My ostatní můžeme dělat to, co nás baví nejvíce, takže manželka uklízí a já si čtu přes den knihy a večer viněty. Snažím se i o drobné opravy v domě, na které jindy není čas. A docela se mi daří, ta řezná rána se hojí pěkně. Tak se všichni opatrujte a viru zmar!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Ve snaze zabavit se jsem pokusem zjistil, že na vysvětlování pravidel gramatiky cizích jazyků svým synům nestačím. Ve fotbale na playstationu od nich taky pokaždé dostanu nařezáno. Ještě, že mám v garáži ve světě tanků plno virtuálních hlavní, knihovnu plnou skutečných svazků a Jean-Luc Picard opět vyrazil na hvězdný trek…

