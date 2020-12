Víkendová porota Deníku vynesla své další výroky:

Cirkus. (Ilustrační foto). | Foto: Deník / Redakce

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí:

Dokážu si představit svět bez cirkusů a zvířátek v klecích, ale bojím se, že děti nepotkávají domácí zvířátka na poctivých malých farmách. Dokážu si představit Silvestr bez ohňostroje, ale bojím se, že se v rodinách přestává zpívat a koledy hrajou jen ze Spotify, a to ještě v angličtině. Dokážu si představit, že pár let se nebude jezdit do zahraničí k moři, ale bojím se, že máme stále větší problém se odtrhnout od svých displejů a navštívit babičku, pokecat se sousedy u plotu a jít si zaplavat do rybníka.