Z otevřených nádob přetéká odpad, kolem zvonů se válí hromady krabic a papíru, které se už dovnitř nevešly, vítr odnáší z navršených hromádek lehké odpadky do dáli.

Většina lidí je teď více doma, víc si objednává věci po internetu, víc využívá volné chvíle k tomu, na co dřív nebyl čas ani chuť, třeba k předělávkám doma nebo k dlouho odkládanému úklidu. Je logické, že s tím vším je spojeno víc odpadu a na ten už běžná frekvence svozů nestačí. Pokud by měly jezdit sběrné vozy častěji, pocítili by to všichni na zvýšených poplatcích za odpad.

Přitom by stačilo tak málo. Dodržovat pravidla a být ohleduplný ke svému okolí. Je plný kontejner na papír? Když už je takový problém krabice si chvíli doma nechat, raději je hodím do běžného odpadu než vedle zvonu. Když mám doma po rekonstrukci nebo velkém úklidu kupu odpadu, opravdu se ho musím zbavit hned a nejlépe pár metrů před barákem, nebo ho třeba sám mohu zavést do sběrného dvora? Prostředí, na kterém nám záleží, velmi často končí prahem našeho bytu.