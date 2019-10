Maraton dopravních omezení a uzavírek na frekventované silnici I/35, který v posledních dvou třech letech prakticky nepřetržitě komplikuje život desítkám tisíc řidičů denně, běží dál. Jen, co skončila první etapa oprav povrchu vozovky mezi Vysokým Mýtem a Hrušovou, čeká trpělivost motoristů další zkouška ohněm.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Na opačné straně města, na příjezdu do Vysokého Mýta od Hradce Králové začala tento týden stavba mýtné brány. Provoz je sveden do jednoho pruhu, takže desítky minut v několikakilometrových kolonách jsou opět na pořadu dne. Dopravní omezení, které zahrnuje asi jen padesátimetrový úsek silnice, potrvá zhruba do poloviny listopadu.