Živnostníkům v Králíkách přibyla další vráska na čele. Po koroně je na scéně další možné ohrožení jejich existence, plánovaná stavba supermarketu Lidl.

Supermarket Lidl. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Obávají se, že jim odvede zákazníky. V petici, která brání zájmy živnostníků v Králíkách, je zmíněn i sekundární dopad velkých marketů: vylidněná náměstí. Problém, který už pocítila řada českých měst. Na náměstí často lidi nic netáhne, do centra zajdou, jen když potřebují do banky nebo na úřad. Konkurenční boj je tvrdý. Větším obchodním řetězcům nemohou drobní živnostníci konkurovat a zavírají krám. Obchody, a s nimi i život, se pomalu přesunuje do obchodních center.