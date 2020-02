Neuplynul ani rok a mezi zaměstnanci vysokomýtského Iveca to opět vře. Odbory, ve kterých je sdružena asi třetina z nich, hrozí vedení nadnárodní společnosti stávkou. Důvodem jsou, stejně jako vloni, peníze.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Firma ohlásila, že zaměstnancům letos přidá necelá tři procenta, která se zhruba rovnají očekávané inflaci. Jinými slovy, zaměstnanci si polepší, ale v obchodech si za svojí výplatu víc nekoupí. A to se lidem, kteří pracují pro největšího tuzemského výrobce autobusů, zdá málo. Poukazují na to, že firmě se dařilo, a tudíž by bylo spravedlivé, aby z ekonomického úspěchu měli prospěch všichni.