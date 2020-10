Středa dopoledne, náměstí v Ústí nad Orlicí. Většina lidí, kteří se v těsné blízkosti míjejí na chodnících, roušky má. Řada ne. Asi mají pocit, že pro ně vládní nařízení o povinnosti nosit roušku na veřejných místech, pokud se k cizímu člověku přiblíží na vzdálenost menší než dva metry, neplatí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Kdyby tohle byla bojová hra, na jejímž konci by virtuální počítač vyhodnotil, kolik měli cestou přes město zásahů (rozuměj kolikrát se ocitli v ochranném poli jiného člověka), padaly by rekordy. Jenže tohle není bojová hra, ale skutečný život. A to, co tu prohráváme na plné čáře, je ohleduplnost vůči druhým.