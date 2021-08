Vláda v minulých dnech doporučila podnikatelskému sektoru, aby motivoval své zaměstnance k očkování. Benefitem může být jeden či dva dny volna nebo třeba tisícovka navíc k platu. Většina zaměstnavatelů v Pardubickém kraji však k takovému kroku nepřistoupí. A dělá dobře.

Místo osvětové kampaně nový iPhone nebo značkové boty – takovou strategii zvolili vládní zmocněnci v minulých měsících pro to, aby mladé motivovali k očkování. Ten samý přihlouplý marketing, na který většina soudných lidí nepřistoupí a odpůrce očkování jen utvrdí v jejich stanovisku, nyní vláda doporučuje také zaměstnavatelům. V Pardubickém kraji se však ve většině firem nic takového nechystá. Nemají na to kapitál nebo to zkrátka nepovažují za správné.

V případě, že firmy začnou rozdávat benefity nově naočkovaným, znevýhodní ty, kteří se pro vakcínu rozhodli již dříve. Udělit bonusy zpětně všem by pak pro většinu firem mohlo být neudržitelné. Tak či tak, na konci celého motivačního procesu by stáli ti, kteří volno dostali, a ti, kteří se přece „nenechají koupit“. Rozdělení pracovníci jsou ale to poslední, co firmy potřebují. A naše společnost zrovna tak.

Občany, kteří odmítají očkování, dvoudenní volno k vakcinaci rozhodně nepřiměje. Naopak. Jediné, co může pomoci, je (pokud už není pozdě) dialog. Ten ale nemá vést zaměstnavatel, nýbrž renomovaní odborníci, kterým by čelní představitelé státu měli dát prostor.

Koupit nové tenisky je ale (nej)lacinější varianta, že…?