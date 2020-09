První pomoc si jako významný den vydobyla místo v kalendářích. V myslích většiny lidí významné místo nemá, podle zdravotníků ze záchranné služby jsou její znalosti u většiny populace spíše chabé. O něco lépe na tom bývají děti, které školení první pomoci absolvují ve škole, a starší generace, kterou socialistické školství připravovalo na nejrůznější situace.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Ne že by tu příležitost osvěžit si základy první pomoci nebyla. Červený kříž připomíná světový den řadou akcí, u stánků se školiteli se však zpravidla fronta nestojí. Lidé nemají čas. Nezajímá je to. Mají pocit, že zrovna tohle nikdy potřebovat nebudou. A když pak je třeba zasáhnout, neví si rady a tristní znalosti zachraňují operátorky z tísňových linek. Anebo neudělají nic a své svědomí umlčí tím, že tomu člověku, co se před ním válel na zemi, stejně určitě nic nebylo, protože byl opilý. Když umíral světoznámý architekt Kaplický, autor knihovny – chobotnice, na srdeční selhání, svědek chtěl místo sanitky volat taxík, protože ho považoval za opilce.