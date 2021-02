Číst diskuse je toxické… Kolik zloby je ale nyní ve společnosti je až neuvěřitelné, konstatoval před pár dny po čtení komentářů na sociálních sítích hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Život v roušce za nouzového stavu, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Lidé jsou až zlí, posteskl si starosta z obce s rozhádaným zastupitelstvem. Podobné zkušenosti mají i jiní představitelé samosprávy. Covid-19 je dlouhodobým experimentem s lidskou duší. Obyvatelstvo naházel do pomyslných Papinových hrnců uzavřených domácností, přisypal strach o zdraví své a svých blízkých, existenční obavy, bezmoc, strach z budoucnosti, okleštěné možnosti vyžití a nechává ho dusit ve vlastní šťávě. A to, co vyplouvá na povrch, by si lidstvo v mnoha případech na nástěnku nedalo.