Sankce proti Rusku způsobují, že se do Evropy dostávají levná jablka z Polska, která mnohé zákazníky odradí od koupi čerstvějších jablek z Česka. To pro místní sadaře znamená nutnost ještě více zlevnit a hrozí jim, že z prodeje jablek nebudou mít žádný profit. Stále více ovocnářů se shoduje, že pěstovat ovoce na českém trhu se nevyplatí. Česká jablka přitom bývají kvalitnější a chutnější, protože na pulty či do skladů nemusela putovat dlouhé kilometry zavřená v autě.

Vše je ale způsobeno především dotační politikou Evropské unie, kvůli níž se financuje drahý dovoz z ciziny, který by se bez dotace jinak vůbec nevyplatil. A to hlavně nyní, kdy se vlivem války na Ukrajině zvyšuje cena benzínu a nafty.

Pěstovat jablka se sadařům v kraji kvůli levnému dovozu téměř nevyplatí

Jaký vůbec má smysl místní jablka odvážet do jiné země a pak zde jíst jablka z ciziny? Dokonce je v dnešní době populární takzvaný Green Deal, tedy ekologická doprava a upřednostňování elektrických motorů proti těm spalovacím. Vedle toho však stále převládá dovoz ovoce napříč Evropou.

Možná by bylo načase začít používat zdravý rozum a vrátit se k základům. Tedy že budeme jíst to, co si sami nebo v naší vlastní zemi vypěstujeme. Pokud se tedy jedná o potraviny, které snadno vypěstujeme na naší půdě. Přece jen vždy bude chutnější jablko přímo ze stromu z místního sadu než polské či španělské ze supermarketu. A podpoří to i ekologii, což by měla být otázka doby. Hrozí totiž, že si přehnanou a nesmyslnou dopravou zničíme přírodu a pak nám žádná jablíčka doma růst nebudou anebo už ne v takové kvalitě.