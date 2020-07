„Tak to teda v žádném případě, vždyť se v tom nedá dýchat. A víte, jak je to nezdravé? Jsou v tom bakterie, plísně, já pracuji ve zdravotnictví, tak to musím vědět.“

Nařízení jsou tu od toho, aby se porušovala, tvrdí s oblibou Češi. V tomhle případě se zas tak moc nestalo. Vzhledem k malému počtu nakažených na Orlickoústecku není příliš pravděpodobné, že by ona dáma byla nositelkou viru covid a přenesla ho salvami kapének během svých monologů na úslužného prodejce.

Stejný den, stejné město o pár set metrů dál. Mladý muž ignoruje u nebezpečného jezu ceduli „Tady končí koupání smrtí, zákaz skákání do vody“ a ponoří se do řeky. Tichá Orlice vůbec není tichá, po přívalových deštích má až čtyři metry hloubky. Tělo mladého muže vydá až o dva dny později, najde se kilometr od jezu po proudu řeky. Dvaadvacet let, příliš krátký život.

Nejde o to slepě dodržovat všechna nařízení. Některá jsou pořádně hloupá a některá se nedají dodržet, ani kdyby se člověk rozkrájel na nudličky. Jde o to se správně rozhodnout. A počítat s tím, že když to rozhodnutí bude chybné, zaplatím za to. Nebo ještě hůř, někdo jiný.