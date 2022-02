Nedostatek řidičů a krize v autobusové dopravě dál sužuje Orlickoústecko a stejně rychle jako nová varianta koronaviru se šíří do dalších regionů v kraji. Vedení Pardubického kraje se tak už v polovině ledna rozhodlo pro nouzové řešení. Zavést prázdninový režim, tedy méně autobusových spojů, méně potencionálně naštvaných cestujících, kteří do poslední chvíle nevědí, jestli ráno do práce dojedou včas anebo… vůbec.

A když už to vypadalo, že prázdninové jízdní řády budou v lednu fungovat, vyvěsilo IREDO na své webové stránky tabulku spojů, které nad rámec omezení v pondělí 31. ledna nevyjedou. Ten, kdo se zastaralými webovými stránkami proklikal ví, že poslední lednový den nevyjede více než pět desítek pravidelných linek. Nemá se vaše dítě jak dostat do školy? Smůla. Dostane se do školy alespoň v úterý? To se zatím neví.

Příčinou nedostatku řidičů je podle dopravce vysoká nemocnost. Vedení kraje se společně s ČSAD snažilo o zajištění náhradní dopravy, evidentně však ne zcela úspěšně. Nyní tak kraj místo náhradních spojů vysílá k cestujícím alespoň prosbu: buďte trpěliví.