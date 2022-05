Sky Bridge 721 na Dolní Moravě, to je atrakce versus nevratný zásah do přírody. Kdo pamatuje obec před desítkami let, dá místním za pravdu, že to byly skutečně krásné Orlické hory. Turistikou téměř nedotčené, žádná stezka do oblak nebo mamut.

Na Králický Sněžník chodili turisté za nádhernými výhledy do krajiny. Dnes je i na vrcholu Sněžníku nové turistické lákadlo. Kovová rozhledna září do dálky, jen se člověk přiblíží k Orlickým horám. Dolní Moravu čeká další příliv turistů z celého světa. Most do nebes se o to postará, protože se stal světovou raritou. A ty táhnou.

Adrenalin sto metrů nad zemí. Lávka Sky Bridge 721 přináší neuvěřitelné výhledy

Milovníci přírody pláčou, fotografové jsou nadšení, obyvatelé Dolní Moravy naštvaní a cestovní ruch má na několik let vystaráno. Pro projektanty byl visutý most velkou výzvou a kdo má rád adrenalin, přijde si tu na své. „Je to most času, přenese návštěvníky do jiné dimenze,“ říká Martin Palán, ředitel Horského resortu Dolní Morava. Má možná pravdu, ale pro místní lidi a turisty, kteří sem jezdí odnepaměti, tím zřejmě ta jiná dimenze končí.

„V Dolní Moravě jsme lyžovali už před 20 lety. Bývala to klidná obec. V létě jsme chodili na Kraličák, bývalo tam pár lidí a klid. Všechno je to pryč,“ vzpomíná Alena Jílková ze Svitav. Nezbývá než si užít krásné výhledy, nebo objevit klidné kouty Orlických hor. Ještě tam jsou.