Více z osobního života rodiny vědět nepotřebujeme. To, co je však exemplární, je vlna lásky a solidarity, která se do jednoho zarmouceného bytu ve Třebové snesla. Přátelé Marie zveřejnili její příběh a lidé prostřednictvím sbírky projevili svůj zájem. Přispěli, pomohli dnes už matce samoživitelce, ale především dokázali, že v dnešní rozpolcené době, je v nás stále ohromný kus lásky k bližním. A to i k těm, které třeba osobně neznáme.

Manžel Marie na pravdu rezignoval z různých osobních důvodů. S pravdou ale přece všichni občas podivně koketujeme. Dobrou zprávou je, že pokud nad naším životem někdy lež zvítězí, můžeme z ní vystoupit a pokud se nám to podaří, lásky se nám docela určitě dostane.

Třeba jako mámě a dětem z města na Orlickoústecku. Ti pod tíhou okolností svlékli své soukromí do naha, ukázali pravdu a dostalo se jim podpory a lásky.