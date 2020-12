Vláda nedávno s velkou slávou představila systém PES, který měl konečně vnést trochu řádu do chaotických rozhodnutí. Když pomineme, že vytvoření jedné tabulky trvalo tři čtvrtě roku a během té doby se vystřídali tři ministři zdravotnictví, hned po týdnu se ukázalo, že PES je vlastně zcela nefunkční a při první možné příležitosti se jím politici přestali řídit.

Nejistota, které opatření zrovna platí, je pro mnohé již ubíjející, přičemž jediný, koho systém brzda – plyn asi příliš neirituje, je koronavirus. To celkem hezky ilustruje příklad Švédska. Ne, Švédové také v boji s nemocí nevyhrávají, jejich současná čísla jsou srovnatelná s našimi. Ale aspoň mají jasno v tom, jak se chovat, jelikož tamní vláda nastavila v březnu jasná a udržitelná pravidla, která se v závislosti na situaci měnila jen mírně. Obyvatelé skandinávské země tak mají v této neklidné době alespoň nějakou jistotu.

U nás se ponechávají věci spíš náhodě. Když tedy nevyšel PES, nabízí se jako další slibná možnost boje proti covidu angažovat moderátora Pavla Poulíčka s jeho legendárním Kolotočem. Protiepidemická opatření by se mohla losovat v přímém přenosu, národ by se pobavil a efekt by byl zřejmě stejný jako dosud.