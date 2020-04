Jak u výslechu se den co den musí už třetí týden cítit krajská samospráva. Hejtman, který na svém facebookovém profilu od vyhlášení nouzového stavu pravidelně každý den zveřejňuje počty nakažených v Pardubickém kraji, opakovaně čelí smršti dotazů, ze kterého města nebo obce nemocní pocházejí. A zas a znovu sklízí výčitky a zlobu za to, že nechce být konkrétní.

Komentář Jiřího Šmerala | Foto: Deník

Kdo má pravdu? Na čí straně stojí právo? Strachem znejistěných lidí, kteří se „jen“ chtějí velkým obloukem vyhnout nakaženým sousedům, nebo těch, kteří se obávají, aby se nemocní nestali obětmi lynče samozvaných soudců z ulice. Hledání obětního beránka, který je odpovědný za vše zlé, co se lidem děje, není nic nového. Tisíce let dějin lidstva jsou takových příběhů plné. Realita posledních let, kdy stále více lidí přesouvá svoje životy na sociální sítě, však vnesla do odvěkých, antropologicky podmíněných vzorců chování nový rozměr.