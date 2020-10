„Nemám žádné zkušenosti ve zdravotnictví, ale ráda pomohu. Práce s lidmi mě baví. Do teď jsem pracovala v pohostinství, tudíž mám teď spoustu času,“ popsala svou motivaci jedna ze zájemkyň.

Není to s naší společností vůbec tak špatné, jak by se někdy mohlo zdát. Někdo by mohl namítnout, že nejde o pomoc zadarmo, brigádníci přece dostávají mzdu. Není však pochyb o tom, že práce ve zdravotnictví je náročná a kdo si chce v prvé řadě přivydělat, našel by něco méně zátěžového než u pacientů léčebného ústavu.

Špatné zprávy se na nás denně valí ze všech stran. Společnost je rozdělená, psychika dostává zabrat. Zákazy, nařízení, není vidět konce. Ale dobré věci se dějí, jen jim někdy nedáváme tak velký prostor jako těm špatným.