KOMENTÁŘ: Den vítězství, den zamyšlení

Už pětasedmdesát let si v těchto květnových dnech připomínáme konec nejrozsáhlejšího, nejtragičtějšího a nejkrvavějšího válečného konfliktu, který lidé mezi sebou kdy rozpoutali. Letos, přestože by si to zaokrouhlené výročí zasloužilo, jsou oslavy kvůli omezením spojeným s koronavirovou pandemií skromnější.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku