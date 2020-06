Stará, věky prověřená lidová moudrost praví: Kdo se bojí, nesmí do lesa! Vztáhnout se dá na rozličné životní situace a přiléhavá je i na boj o voliče před podzimními krajskými volbami. No, boj. Kampaň se po vynucené koronavirové pauze rozbíhá zvolna, až líně. A výraz předvolební boj tak není na místě.

Komentář Jiřího Šmerala | Foto: Deník

Pokud to tak půjde dál, vypadá to na pěknou selanku. Z úst lídrů některých uskupení zaznívají slova o únavě voličů z nouzového stavu, lidé prý mají jiné starosti, než volby. Jenže to je právě ono. Pokud ani politici nedokážou sami ze sebe vydolovat dostatečně nakažlivý zápal pro věc, těžko můžou po lidech zavalených všedními starostmi chtít, aby k volbám přišli. A oni opravdu nepřijdou. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. To věděl už sv. Augustin.