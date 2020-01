Kolik stojí webshop prodávající jeden jediný poměrně jednoduchý produkt? Někdo slíbí, že ho udělá za korunu a reklamu. Další za šedesát tisíc. Jiný vezme v úvahu, že musí být hypersuperdooper zabezpečený proti hackerům a řekne si o pár miliónů. Dosluhující ministr dopravy Vladimír Kremlík chtěl tuto službu koupit za čtyři sta miliónů.

Foto: Deník

Ale co hůř! Když ho jeho šéf Andrej Babiš káral, trval na svém. Zakázka se rušit nebude a basta. Pokud nečekal to, co přijde, moc prozíravý není. Jenže co když byla hlava už na špalku a mistr popravčí už jen hledal důvod, proč máchnout sekyrou?