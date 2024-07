A je to tady zase. Pro netřebováka, jakým je i autor těchto řádek, to při pročítání reakcí ze sociálních sítí na politické zemětřesení v České Třebové vypadá, že Martin Netolický je v tomhle městě původcem největšího zla. Devět z deseti komentátorů má jasno, kdo za rezignaci místostarostky Zuzany Nejedlé a rozpad radniční koalice může. On.

Tak si člověk vezme do ruky pár čísel, aby je srovnal s tímhle facebookovým soudcem z lidu. A ejhle, volební fakta už hezkou řádku let vypadají úplně jinak. V předminulých komunálkách Netolický skončil jako třetí nejkroužkovanější kandidát v celé Třebové. A to přesto, že obě vítězná sdružení měla dvojnásobek hlasů než jeho ČSSD. Svou popularitu pak zúročil v nadcházejících krajských volbách v roce 2020 a poté v komunálních v roce 2022, jeho 3PK obě s přehledem vyhrálo. Sedminu všech přednostních hlasů v krajských volbách získal právě tady, v samotné šestnáctitisícové Třebové. O dva roky později v komunálkách pak zvítězil se 2385 osobními kroužky.

To se Netolický za poslední rok a půl tak změnil? Nebo jsme opět svědky principu mlčící většiny, obětmi facebookového paradoxu, kdy z pohledu sociálních sítí je svět úplně jiný než ten reálný? Že je, jak už to na sociálních sítích bývá, jen plný uječených řvounů, kterých je přitom naprostá menšina?

Při dramatických kotrmelcích je populární optika černé a bílé a ti, co mají nejméně co říci, křičí nejvíc. Pravda se na piedestal vejde jen jedna, zato lež postavíme ke zdi. Realita sice bývá většinou mnohem barevnější, ale o „detaily“ ve vyhrocených situacích nebývá příliš zájem, není na ně prostor ani čas.

Na facebooku to tak bývá vždy a se vším. Nejen s Netolickým a nejen s Českou Třebovou.